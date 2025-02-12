Эксплуатировать платную парковку на Ярославле-Главном будет мэрия

Структурное подразделение мэрии будет эксплуатировать платное парковочное пространство около жд-вокзала Ярославль-Главный. Об этом рассказал заместитель мэра Николай Степанов на заседании постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике.

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Напомним, сейчас парковка работает в тестовом режиме, но с 17 февраля она начнет свою полноценную работу.

«Пока будет эксплуатировать структурное подразделение мэрии. У нас уже есть две парковки, которые эксплуатируются на площади Богоявления и на Красной площади. Это будет третья. Пока полномочия в этой части остались у нас. После того, как будет реализован проект платных парковок в центре Ярославля, по полномочиям уже Ярославской области, возможно, будет их объединение»,— сказал господин Степанов.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», с 1 января 2025 года полномочия по организации платных парковок на дорогах общего пользования в Ярославской области перешли от органов местного самоуправления к правительству региона.

Алла Чижова