В Казани приостановили три троллейбусных маршрута из-за аварии

В Казани временно приостановили три троллейбусных маршрута из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Повреждение контактной сети произошло на участке ул. Зорге — Танковая. Из-за этого троллейбусы № 5, 9, 12 временно прекратили движение. На месте работают аварийные службы предприятия.

«Метроэлектротранс» приносит извинения и просит заранее планировать свой маршрут.

UPD: движение восстановлено.

Диана Соловьёва