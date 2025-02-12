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В Казани приостановили три троллейбусных маршрута из-за аварии

В Казани временно приостановили три троллейбусных маршрута из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Повреждение контактной сети произошло на участке ул. Зорге — Танковая. Из-за этого троллейбусы № 5, 9, 12 временно прекратили движение. На месте работают аварийные службы предприятия.

«Метроэлектротранс» приносит извинения и просит заранее планировать свой маршрут.

UPD: движение восстановлено.

Диана Соловьёва

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