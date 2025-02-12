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Минсельхоз Краснодарского края: февральские холода не затронут урожай

Февральские морозы не представляют опасности для кубанских сельскохозяйственных культур. Об этом пишет телеканал «Краснодар» со ссылкой на краевое министерство сельского хозяйства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Краснодарском крае, несмотря на морозы, температура воздуха не опускалась до критических значений, поэтому урожай находится вне угрозы.

По информации метеорологов, в начале февраля в регионе наблюдались ночные заморозки, но днем температура воздуха поднималась выше нуля. В результате почва не успела сильно промерзнуть. Наступающие холода также не представляют опасности, так как продержатся несколько дней.

В Краснодарском крае озимая пшеница занимает значительную посевную площадь. Эта культура способна выдерживать морозы до -18 градусов без ущерба для урожая. Касательно плодовых деревьев и виноградников, их состояние не вызывает беспокойства. Эти растения еще не начали активно расти, поэтому даже небольшие заморозки не причинят им вреда.

Алина Зорина

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