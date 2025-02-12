Минсельхоз Краснодарского края: февральские холода не затронут урожай

Февральские морозы не представляют опасности для кубанских сельскохозяйственных культур. Об этом пишет телеканал «Краснодар» со ссылкой на краевое министерство сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Краснодарском крае, несмотря на морозы, температура воздуха не опускалась до критических значений, поэтому урожай находится вне угрозы.

По информации метеорологов, в начале февраля в регионе наблюдались ночные заморозки, но днем температура воздуха поднималась выше нуля. В результате почва не успела сильно промерзнуть. Наступающие холода также не представляют опасности, так как продержатся несколько дней.

В Краснодарском крае озимая пшеница занимает значительную посевную площадь. Эта культура способна выдерживать морозы до -18 градусов без ущерба для урожая. Касательно плодовых деревьев и виноградников, их состояние не вызывает беспокойства. Эти растения еще не начали активно расти, поэтому даже небольшие заморозки не причинят им вреда.

Алина Зорина