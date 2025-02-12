Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Китае зафиксировано рекордное число слияний и поглощений в банковской сфере

По подсчетам Reuters, в 2024 году в Китае отмечено рекордное с 2000-х годов число слияний и поглощений среди региональных банков. Сообщается, что в общей сложности произошло 290 слияний и поглощений в этом сегменте. Наравне с сегментом крупных банков национального масштаба небольшие региональные банки, которых в стране насчитывается около 3,7 тыс., играют важную роль в экономике, финансируя и кредитуя многочисленные местные проекты в области сельского хозяйства, дорожного строительства, инфраструктуры и т. п. На июнь прошлого года Reuters оценивает общий объем активов китайских региональных банков в 57 трлн юаней ($7,8 трлн).

Аналитики полагают, что активные слияния и поглощения в этой сфере могут говорить о начале оздоровления китайского финансового рынка, который уже несколько лет испытывает проблемы из-за большого объема просроченных задолженностей, в том числе ипотечных. «После нескольких лет чисток банковской системы она пришла в относительно здоровое состояние — даже при том, что экономика в целом находится в довольно слабом состоянии»,— заявил агентству эксперт по китайскому банковскому сектору Джейсон Бедфорд. Впрочем, аналитик не исключает, что в ряде случаев слияния могут происходить между проблемными компаниями, которые пытаются объединиться ради выживания. В таких случаях консолидация может иметь негативные последствия, поскольку на рынке появляются «более крупные проблемные банки», полагает господин Бедфорд.

Евгений Хвостик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...