В Китае зафиксировано рекордное число слияний и поглощений в банковской сфере

По подсчетам Reuters, в 2024 году в Китае отмечено рекордное с 2000-х годов число слияний и поглощений среди региональных банков. Сообщается, что в общей сложности произошло 290 слияний и поглощений в этом сегменте. Наравне с сегментом крупных банков национального масштаба небольшие региональные банки, которых в стране насчитывается около 3,7 тыс., играют важную роль в экономике, финансируя и кредитуя многочисленные местные проекты в области сельского хозяйства, дорожного строительства, инфраструктуры и т. п. На июнь прошлого года Reuters оценивает общий объем активов китайских региональных банков в 57 трлн юаней ($7,8 трлн).

Аналитики полагают, что активные слияния и поглощения в этой сфере могут говорить о начале оздоровления китайского финансового рынка, который уже несколько лет испытывает проблемы из-за большого объема просроченных задолженностей, в том числе ипотечных. «После нескольких лет чисток банковской системы она пришла в относительно здоровое состояние — даже при том, что экономика в целом находится в довольно слабом состоянии»,— заявил агентству эксперт по китайскому банковскому сектору Джейсон Бедфорд. Впрочем, аналитик не исключает, что в ряде случаев слияния могут происходить между проблемными компаниями, которые пытаются объединиться ради выживания. В таких случаях консолидация может иметь негативные последствия, поскольку на рынке появляются «более крупные проблемные банки», полагает господин Бедфорд.

Евгений Хвостик