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В старинной кыштымской гимназии откроют интерактивный детский музей

Администрация Кыштыма планирует открыть в прогимназии на улице Республики, являющейся объектом культурного наследия, интерактивный детский музей. Это дополнит образовательные и воспитательные программы для несовершеннолетних, сообщает в личном telegram-канале глава округа Людмила Шеболаева.

Здание было построено в 1907 году для единственной в губернии женской прогимназии Кыштымского горного округа. Позже здесь располагались школа, педагогическое и профессиональное училища, а также телекомпания. Во время Великой Отечественной войны помещения прогимназии занимал эвакуированный Ленинградский педагогический институт имени Александра Герцена. Реставрацию здания начнут после окончания работ в кыштымском музее-усадьбе «Белый дом», оно намечено на 2025 год.

Виталина Ярховска

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