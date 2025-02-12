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Коммерсантъ FM
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«Призом стал вклад F.P.Journe в покупку работы со стенда победившей галереи»

Анна Минакова — о 13-й премии The Prix Solo Art Geneve

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об инициативе часового бренда F.P.Journe и галерее-победителе в 2025-м.

Фото: Epic Jewellery

Фото: Epic Jewellery

Про инициативу The Prix Solo Art Geneve бренда F.P.Journe я уже рассказывала. Напомню, вручают награду ежегодно за лучшую монографическую выставку, представленную галереями на Art Geneve. С 30 января по 2 февраля в женевском выставочном комплексе Palexpo прошла уже 13-я выставка современного искусства, где из 26 стендов секции Solo выбрали обладателя The Prix Solo Art Genve - F.P.Journe.

Получила его галерея Richard Saltoun, выставлявшая художницу Baya. По традиции, кроме памятной награды, призом стал вклад F.P.Journe в покупку одной из работ со стенда победившей галереи и передача ее в коллекцию Музея современного искусства Женевы. К слову, последний закрыт на реновацию до 2028 года, так что до момента открытия обновленного музея коллекция успеет еще несколько раз пополниться пожертвованиями часового бренда.

Анна Минакова

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