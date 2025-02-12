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«Россети Тюмень» направили 47,8 млн на повышение надежности электроснабжения СНТ под Сургутом

«Россети Тюмень» провели реконструкцию кабельно-воздушной линии электропередачи 6 кВ, которая питает садовые некоммерческие товарищества «Черемушки» и «Север-1» в ХМАО-Югре. Стоимость реализации инвестиционного проекта составила 47,8 млн рублей.

Энергетики заменили и усилили опоры ЛЭП. Для сокращения длины пролетов и соблюдения нормативного расстояния до земли специалисты установили дополнительную промежуточную железобетонную опору высотой 11 метров. Кроме того, сотрудники компании смонтировали более 5 км сталеалюминевого провода массой почти 3 тонны, около 2 км кабеля и линейную арматуру, а также оснастили объект шестью новыми разъединителями и современным реклоузером с функциями дистанционного управления и коммерческого учета электроэнергии.

«Россети Тюмень» постоянно улучшают работу электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Реконструкция кабельно-воздушной линии повысила надежность электроснабжения садовых товариществ в районе Сургута – крупнейшего города автономного округа.

АО «Россети Тюмень»

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