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В Севастополе запустят образовательную программу для участников СВО

Правительство Севастополя анонсировало запуск региональной образовательной программы «Севастополь — Город Героев» для участников и ветеранов специальной военной операции (СВО). Проект реализуют по поручению президента РФ как региональный аналог федеральной программы «Время героев», сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Претендентами на участие в проекте могут стать граждане России — действующие или бывшие участники СВО с высшим образованием и опытом руководства коллективом. Программа нацелена на подготовку квалифицированных руководителей для последующего трудоустройства в органах власти и государственных компаниях.

Желающие принять участие в программе могут оформить подписку на рассылку о начале приема документов на сайте gorodgeroev.sev.gov.ru.

Анна Гречко

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