В Москве задержали участников банды, убивших жителя столицы в начале января

Правоохранительные органы задержали трех участников банды, которые совершали грабежи в городах России, а также убили мужчину в Москве в начале января этого года. Против них возбуждено уголовное дело об убийстве (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в столичном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве Фото: Телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве

По информации следствия, трое молодых людей объединились в группировку в 2024 году. Они действовали по схеме, согласно которой один из фигурантов знакомился с гражданами в интернете и приглашал в арендованные квартиры. Там он спаивал жертву, а затем совершал преступления вместе с соучастниками.

1 января 2025 года один из участников банды познакомился с жителем Москвы и пригласил его в квартиру, арендованную на улице Академика Челомея. Так как потерпевший сохранял осторожность, в квартиру также пришли соучастники. Вместе они душили мужчину, пока он не потерял сознание, после чего оформили на него кредиты через мобильное приложение банка, украли личные вещи и скрылись. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Обвиняемые во время допросов признали вину в убийстве, а также грабежах в Екатеринбурге, Ижевске, Перми, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Их также проверяют на причастность к другим преступлениям. Следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте фигурантов.

Никита Черненко