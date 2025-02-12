Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Москве задержали участников банды, убивших жителя столицы в начале января

Правоохранительные органы задержали трех участников банды, которые совершали грабежи в городах России, а также убили мужчину в Москве в начале января этого года. Против них возбуждено уголовное дело об убийстве (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в столичном управлении СКР.

Фото: Телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве

Фото: Телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве

По информации следствия, трое молодых людей объединились в группировку в 2024 году. Они действовали по схеме, согласно которой один из фигурантов знакомился с гражданами в интернете и приглашал в арендованные квартиры. Там он спаивал жертву, а затем совершал преступления вместе с соучастниками.

1 января 2025 года один из участников банды познакомился с жителем Москвы и пригласил его в квартиру, арендованную на улице Академика Челомея. Так как потерпевший сохранял осторожность, в квартиру также пришли соучастники. Вместе они душили мужчину, пока он не потерял сознание, после чего оформили на него кредиты через мобильное приложение банка, украли личные вещи и скрылись. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Обвиняемые во время допросов признали вину в убийстве, а также грабежах в Екатеринбурге, Ижевске, Перми, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Их также проверяют на причастность к другим преступлениям. Следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте фигурантов.

Никита Черненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...