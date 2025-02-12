275 человек скончались от алкогольной кардиомиопатии в Удмуртии в 2024 году

В 2024 году 275 человек в Удмуртии скончались от алкогольной кардиомиопатии — заболевания, вызванного поражением сердца из-за злоупотребления спиртным. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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«При увеличении ежедневных доз алкоголя постепенно происходят изменения миокарда, что провоцирует увеличение размеров сердца»,— говорится в сообщении. Пациентов беспокоят регулярные сердечные боли, одышка, также становятся более выраженными нарушения ритма сердца.

По данным республиканской наркологической службы, средний возраст пациентов с алкоголизмом, умерших от различных заболеваний в прошлом году, составил 52,1 года.

Напомним, ранее министр здравоохранения республики Сергей Багин назвал алкоголизм одной из причин ухудшения демографической ситуации в районах Удмуртии.