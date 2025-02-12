Со строительной компании в Петербурге взыскали 124 млн рублей долгов по зарплате

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга по итогам проверки исполнения требований законодательства об оплате труда выявила серьезные нарушения в финансовой деятельности ООО «Межрегионгидрострой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили 12 февраля в надзорном ведомстве, было установлено, что 395 работникам компании, основной вид деятельности которой заявлен как строительство гидротехнических сооружений, в сентябре-ноябре прошлого года своевременно не выплачивали заработную плату. Размер образовавшейся задолженности превысил 124 млн рублей.

В адрес генерального директора ООО прокуратура внесла представление. Кроме того, было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). После вмешательства надзорного ведомства нарушения в компании устранили, с работниками рассчитались в полном объеме, уточняется в сообщении.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что с инжиниринговой компании в Петербурге взыскали 8 млн рублей зарплатного долга.

Андрей Цедрик