Произведенный в Челябинске троллейбус вышел на маршрут в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на маршрут №12 вышел троллейбус «Синара-6254» с запасом автономного хода от 25 до 30 км. Его произвели на Челябинском заводе городского электрического транспорта (площадка компании «Синара — Транспортные машины»), сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс». Всего в город доставят 20 троллейбусов из Челябинска. Стоимость контракта составила 850 млн руб.

Троллейбусы «Синара-6254» могут перевозить до 85 пассажиров. Они оснащены технологией автономного хода, что позволяет эксплуатировать их в районах без контактной сети. В Санкт-Петербурге есть 15 таких линий. В салоне новых троллейбусов установлены USB-порты для зарядки мобильных устройств, системы автоинформирования и видеонаблюдения, а также откидная аппарель для маломобильных пассажиров.

Также в Санкт-Петербург привезли трехсекционный трамвай «Поларис» Усть-Катавского вагоностроительного завода. Он будет курсировать по маршруту № 55. Вагон рассчитан на 288 пассажиров, включая 46 мест для сидения. Всего по условиям контракта ГУП «Горэлектротранс» получит четыре таких вагона. С 2023 года в Санкт-Петербурге работают 14 односекционных трамваев УКВЗ. Все новые выгоны — «умные», оснащенные системой обеспечения активной безопасности и помощи водителю на базе отечественных разработок искусственного интеллекта.