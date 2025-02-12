В Оренбуржье работников промпредприятия обвиняют в гибели коллеги

В Гайский городской суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело двух работников промышленного предприятия. Им инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, инцидент произошел в июле 2024 года. Работники вывозили мусор с производственной площадки предприятия, при этом они сдвинули погрузчиком металлический щит, перекрывавший проем в технологическое помещение. В результате в открывшийся люк с 8-метровой высоты упал их 46-летний коллега. От полученных травм он скончался.

«Фигуранты не предприняли мер для остановки работ, организации временного ограждения и информирования руководства»,— заявили в прокуратуре.

В ведомстве также отметили, что обвиняемым рабочим грозит до 5 лет лишения свободы.

Алексей Алексеев