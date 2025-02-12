Жителей Коркино обманули с установкой памятников на могилы погибших бойцов СВО

Отдел МВД РФ «Коркинский» возбудил три уголовных дела в связи с возможным обманом жителей Коркино при установке памятников на могилы погибших бойцов СВО. Компания, которая должна была изготовить надгробия, после оплаты не выходят на связь с покупателями. Об этом сообщила депутат Государственной думы РФ Яна Лантратова в личном telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уголовные дела были возбуждены после запроса госпожи Лантратовой. К ней обратились жители Коркино с жалобами на предприятие по изготовлению памятников «Стела памяти».

«Предприятие обещало в кратчайшие сроки облагородить могилы погибших бойцов СВО, но вместо этого бесследно исчезло. Семьи, уже оплатившие памятники, не могут дождаться их установки с весны прошлого года»,— рассказала Яна Лантратова.

Полиция проверит информацию по признакам преступления, предусмотренным ст. 159 УК РФ (мошенничество).