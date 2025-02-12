Пианист Руслан Нуриев исполнил советские песни в ростовском автобусе

Пианист Руслан Нуриев исполнил известные песни советских времен в салоне одного из автобусов, который работает на маршруте в донской столице. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети «Вконтакте»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Для пассажиров салона прозвучали песни композитора Александры Пахмутовой «Старый клён» из кинофильма «Девчата», а также «Катюша» Матвея Блантера.

Горожане высоко оценили концерт Руслана Нуриева и подпевали ему. Для музыканта это не первый опыт выступления в общественном транспорте. Он часто дает импровизированные концерты для жителей города в разных местах.

Анна Анисова