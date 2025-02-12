«Интер РАО» предоставил «Элсибу» кредит на 1,3 млрд рублей

Холдинг «Интер РАО» предоставил кредит в размере 1,3 млрд руб. новосибирскому заводу «Элсиб». Компания привлекает средства для пополнения оборотных средств, говорится в сообщении эмитента. Заем предоставляется траншами сроком не более одного года. Процентная ставка плавающая, ее размер - не менее ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 1,5 п.п., и не более ключевой ставки, увеличенной на 3 п.п.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Новосибирский завод «Элсиб» вошел в структуру группы «Интер РАО» летом 2024 года. Стоимость сделки составила 12,6 млрд руб. Ранее «Элсиб» входил в структуру «Сибирской генерирующей компании», которая приобрела его в 2019 году. Выручка «Элсиба» в 2023 году составила 7,2 млрд руб., чистая прибыль – 660,7 млн руб.

Завод «Элсиб» – единственное предприятие тяжелого электромашиностроения за Уралом, которое специализируется на проектировании и производстве турбогенераторов, гидрогенераторов, высоковольтных асинхронных и синхронных двигателей для различных отраслей промышленности. Заказчики – тепло- и гидроэлектростанции, АЭС, предприятия нефтегазового комплекса.

Лолита Белова