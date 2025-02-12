ЗСЖД на 20% снизило объемы ремонта в Новосибирской области в 2025 году

Западно-Сибирская железная дорога (ЗСЖД) проведет ремонт 109,4 км ж/д путей в Новосибирской области в 2025 году, что на 20,7% меньше, чем в прошлом году (138 км). Также ЗСЖД отремонтирует в этом году 22 стрелочных перевода, в прошлом году — 39.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Наиболее масштабные работы пройдут на участках Озеро Карачинское — Тебисская, Убинская — Каргат, Чулымская — Дупленская, Падунская — Промышленная, Дупленская — Коченево, Сеятель — Бердск»,— говорится в сообщении.

Кроме того, капремонт будет проведен на станциях Каргат, Чулымская, Коченево, Инская и Болотная.

В декабре 2024-го совет директоров ОАО «РЖД» утвердил инвестиционный план на 2025 год. На развитие железнодорожной инфраструктуры в стране планируется выделить 890,9 млрд руб. (-40% к 2024 году).

Александра Стрелкова