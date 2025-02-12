На вокзале в Ярославле установлена модель первого русского паровоза

На железнодорожном вокзале Ярославль-Московский установлен новый памятник – модель первого российского паровоза Черепановых. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Модель паровоза Черепановых на вокзале в Ярославле Фото: СЖД Фото: СЖД Следующая фотография 1 / 2 Модель паровоза Черепановых на вокзале в Ярославле Фото: СЖД Фото: СЖД

Модель выполнена из аутентичных материалов в натуральную величину. Паровоз установлен на прилегающей к вокзалу территории, справа от здания. Памятник заметен со стороны перрона и города, в вечернее время включается подсветка.

«Первый российский паровоз был создан на Урале изобретателями отцом и сыном Ефимом и Мироном Черепановыми в 1834 году. Это вторая созданная в мире подобная машина, она имела вес 3,3 т, мощность 30 л.с., максимальную скорость 15 км/ч»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе СЖД.

Инициатором установки памятника выступила Северная железная дорога. Отец и сын Черепановы были авторами множества технических нововведений на уральских заводах. Бывшие крепостные получили вольные грамоты благодаря своему таланту.

Антон Голицын