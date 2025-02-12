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В Сочи водителя с енотами на крыше автомобиля привлекли к ответственности

Сотрудники ГАИ в Сочи привлекли к административной ответственности водителя, который перевозил енотов на крыше своего автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Об инциденте стало известно после появления видеозаписи с правонарушением в социальных сетях. Автоинспекторы остановили нарушителя в Центральном районе города и доставили его в отдел полиции.

Правоохранительные органы выяснили, что животных перевозили по просьбе знакомого водителя-нарушителя. Однако владелец транспортного средства решил разместить енотов на крыше, чтобы не загрязнять салон.

В отношении автомобилиста составили административный протокол. Во время поездки еноты не пострадали.

Мария Удовик

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