В Сочи водителя с енотами на крыше автомобиля привлекли к ответственности

Сотрудники ГАИ в Сочи привлекли к административной ответственности водителя, который перевозил енотов на крыше своего автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Об инциденте стало известно после появления видеозаписи с правонарушением в социальных сетях. Автоинспекторы остановили нарушителя в Центральном районе города и доставили его в отдел полиции.

Правоохранительные органы выяснили, что животных перевозили по просьбе знакомого водителя-нарушителя. Однако владелец транспортного средства решил разместить енотов на крыше, чтобы не загрязнять салон.

В отношении автомобилиста составили административный протокол. Во время поездки еноты не пострадали.

Мария Удовик