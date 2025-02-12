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Прокуратура выявила нарушения при строительстве гостиницы под Туапсе

Прокуратура Туапсинского района возбудила уголовное дело в связи с нарушением правил охраны окружающей среды при строительстве гостиничного комплекса в поселке Сосновый. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки, проведенной Туапсинской межрайонной прокуратурой, специалисты установили, что при реализации проекта гостиницы ООО «Сипайн Резорт» произошли нарушения, затронувшие плодородный слой почвы, что привело к деградации земель.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила материалы проверки в следственный отдел по Туапсе СУ СКР по Краснодарскому краю. Уголовное дело возбудили по ст. 246 УК РФ (нарушение экологических норм при осуществлении работ). Ход и результаты расследования находятся под контролем межрайонной прокуратуры.

Мария Удовик

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