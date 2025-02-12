Трассу «Игра-Сюмси» перекрывали из-за опрокинувшейся фуры в Удмуртии

На трассе «Игра — Сюмси — граница Кировской области» в Селтинском районе Удмуртии произошло ДТП. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

22-летний водитель автомобиля Scania с полуприцепом не справился с управлением, в результате чего полуприцеп опрокинулся. Водитель получил травмы и был госпитализирован. Отмечается, что участок трассы «Игра-Сюмси» был временно перекрыт для ликвидации последствий ДТП.