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В Анапе из-за плановых работ света не будет в двух станицах и селе

В Анапе 12 февраля в связи с плановыми работами будет временно прекращена подача электроэнергии в ряде населенных пунктов. Об этом сообщили в МЦУ курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В станице Анапской отключение затронет улицы Лермонтова, Шевченко, Заречную и Совхозную. В станице Гостагаевской без света останутся улицы Пирогова, Раздольная, Трудящихся, а также переулки Рыбачий, Крепостной и Речной. В селе Витязево энергоснабжение будет ограничено на улицах Полевая, Молодежная, Свободы, Пушкина, Комарова, Степная, Северная, Черноморская и Красноармейская.

Ограничения продлятся с 9:00 до 17:00. В МЦУ пояснили, что работы направлены на предупреждение технологических сбоев и обеспечение стабильного электроснабжения.

Вячеслав Рыжков

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