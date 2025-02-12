В Новороссийске разыскивают похитителя товаров из супермаркета

Подозреваемого в хищении продуктов из из сетевого супермаркета в Южном районе разыскивает полиция. Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрация Новороссийка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Сотрудники полиции просят горожан помочь в установлении личности и местонахождения похитителя. На вид ему 30-35 лет, он среднего телосложения, одет в куртку черного цвета, футболку серого цвета. На ногах – черные кроссовки, на голове черная кепка.

Жителей и гостей города-героя просят сообщить всю известную им информацию о личности подозреваемого в отдел полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску по телефонам: 8-8617-60-56-00 или 02 (102), либо на мобильный 8 999 437 81 03.

Алена Воробьева