Директора челябинской хоккейной школы отпустили под подписку о невыезде

В Челябинске Павла Макарова, директора спортивной школы олимпийского резерва по хоккею имени Сергея Макарова, отпустили под подписку о невыезде после задержания по подозрению в получении взятки. Такое решение принял следователь. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Павла Макарова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области 11 февраля этого года. Его подозревают в получении взятки. По версии следствия, директор хоккейной школы имени Сергея Макарова с мая по апрель 2024 года за материальное вознаграждение выдал подложную документацию, противоречащую нормативным актам учреждения. Вопреки положению о приеме, переводе и отчислении учеников, он разрешил одному из них перейти в другую хоккейную школу без оплаты денежной компенсации.

По данным СУ СК России по Челябинской области, Павел Макаров получил взятку через посредника в виде хоккейных клюшек стоимостью 200 тыс. руб.