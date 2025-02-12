Чебоксарку приговорили к году колонии за смертельный наезд на пешехода

Московский районный суд Чебоксар приговорил 39-летнюю женщину к одному году колонии-поселения за наезд на пешехода, повлекший смерть. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

Трагедия произошла 28 июля на 8-м километре автодороги «Западный подъезд» к Чебоксарам. Водитель «Мерседеса» сбила 31-летнюю женщину, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.

Следствие установило, что водитель превысила скорость на 20 км/ч, не снизила ее, заметив пешеходов на разделительной полосе, а затем совершила ошибочный маневр, вырулив в том же направлении, в котором двигалась женщина.

Суд признал автомобилистку виновной по ч. 3 ст. 264 УК РФ. При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства — наличие двух малолетних детей. Помимо лишения свободы, женщину на два года лишили водительских прав.

Анар Зейналов