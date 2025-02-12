В Новороссийске школьники и студенты примут участие в чемпионате «Профессионалы»

Дети старше 14 лет продемонстрируют свои навыки в чемпионате «Профессионалы», который пройдет в 17 районах Краснодарского края. Об этом в своих соцсетях сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Участие в региональных соревнованиях Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» примут почти 650 человек. Помимо школьников от 14 лет, в чемпионате будут участвовать студенты СПО.

«Ребята продемонстрируют свои способности и умения в 112 востребованных компетенциях. Например, они займутся созданием мобильных игр, проведением химического анализа продукции и даже управлением роботами»,— рассказала Анна Минькова.

Работу участников оценят свыше 1050 экспертов. Школьников и студентов ждет деловая программа с около 60 мероприятиями. Среди них – круглые столы, встречи с работодателями, мастер-классы и профпробы, а также экскурсии для школьников и родителей.

Алена Воробьева