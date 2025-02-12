За год спрос на железнодорожные поездки в Адлер вырос на 10%. За пять лет — с 2019 года — показатель вырос на 556%, говорится в исследовании компании «Аэроклуб» (имеется в распоряжении «Ъ-Сочи»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным компании, в 2024 году доля железнодорожных билетов в корпоративных командировках составила 44%, что соответствует уровню прошлого года и превышает допандемийные показатели. Наибольший спрос среди бизнес-туристов сохраняется на скоростные поезда, на их долю приходится 44% продаж.

Внутренние железнодорожные перевозки продемонстрировали рост на 13% по сравнению с 2023 годом и на 8% превысили показатели 2019 года. Наибольший прирост пассажиропотока зафиксирован по направлениям Москва (+16%), Нижний Новгород (+16%) и Санкт-Петербург (+12%). Среди других популярных маршрутов — Краснодар (+8%), Ростов-на-Дону (+13%), Воронеж (+22%) и Ярославль (+22%).

По словам управляющего директора «Аэроклуба» Юлии Липатовой, популярность железнодорожного транспорта среди деловых путешественников обусловлена удобством логистики и высокой пунктуальностью поездов. Кроме того, сохраняется рост спроса на международные маршруты — объем продаж билетов за границу увеличился на 61%. Больше всего билетов было приобретено в Минск, Шанхай, Пекин, Нанкин и Брест, что связано с расширением деловых контактов.

Средняя стоимость железнодорожных билетов в 2024 году выросла на 16% и составила 4,3 тыс. руб. Больше всего подорожал премиальный сегмент: билеты в вагоны класса «Люкс» подорожали на 206% (до 31 тыс. руб.), стоимость проезда в СВ увеличилась на 17% (до 11,4 тыс. руб.), в купе — на 16% (до 4,5 тыс. руб.), на сидячих местах — на 15% (до 3,7 тыс. руб.).

Основными пользователями железнодорожного транспорта среди корпоративных клиентов остаются представители ритейла (24% от общего объема проданных билетов), FMCG-компаний (+53% к 2023 году) и нефтегазового сектора (+24%).

Вячеслав Рыжков