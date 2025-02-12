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В Краснодаре задержали подозреваемого в мошенничестве на 40 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска Краснодара задержали 46-летнего местного жителя по подозрению в крупном мошенничестве на 40 млн руб. Поводом для расследования стало поступившее заявление в отдел полиции Центрального округа, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, подозреваемый взял у заявительницы взаймы 20 млн руб, пообещав вернуть долг с процентами в течение двух лет. После истечения срока мужчина не выполнил обязательства и прекратил общение с кредитором.

В ходе следствия выяснилось, что злоумышленник вложил заемные средства в бизнес своей супруги, а затем объявил себя банкротом. Полиция установила его причастность еще к одному аналогичному преступлению. Общая сумма ущерба двум потерпевшим составила 40 млн руб.

В полиции также уточнили, что ранее подозреваемый привлекался к ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Анна Гречко

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