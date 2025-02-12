В Татарстане за последнюю неделю выявили 14,4 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за неделю зарегистрировано 14,4 тыс. случаев ОРВИ и гриппа

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане за неделю зарегистрировано 14,4 тыс. случаев ОРВИ и гриппа

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога на 36,1%.

В федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией рассказали, что за неделю с 3 по 9 февраля в Татарстане было выявлено 203 случая заболевания коронавирусом. За это время от COVID-19 вылечились 192 человека.

Неделей ранее в Татарстане выявили 209 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, заболеваемость коронавирусом снизилась почти на 2,9%. С 27 января по 2 февраля выздоровело 196 человек, болевших COVID-19.

Диана Соловьёва