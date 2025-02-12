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Два сочинских отельера обновили номерной фонд под «зонтичное» поручительство

Сбербанк выдал кредиты двум сочинским отелям под поручительство Корпорации МСП, сообщили в Минэкономразвития РФ.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Гостиница «Грейс Империал Welness Спа-отель» в Красной Поляне привлекла 50 млн руб. на расширение номерного фонда и благоустройство территории. Спа-отель Grace Global получил 55 млн руб. на капитальный ремонт и обновление фасада.

Финансирование предоставлено в рамках «зонтичного» поручительства АО «Корпорация «МСП». Этот механизм предполагает выделение банкам лимитов поручительств, позволяющих кредитовать предпринимателей. Корпорация покрывает до 50% суммы кредита, при этом максимальный размер поручительства может достигать 1 млрд руб. сроком до 10 лет.

В 2025 году лимит корпорации на поддержку гостиничного бизнеса составляет 25 млрд руб.

Вячеслав Рыжков

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