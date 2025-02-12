В Пензенской области начали проверку после гибели человека на пожаре

В Городищенском районе Пензенской области следователи выясняют обстоятельства гибели женщины при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, пожар произошел ночью 11 февраля в доме по ул. Сараева в селе Мордовский Ишим. Специалисты потушили огонь и нашли мертвую 86-летнюю женщину, которая проживала одна, со следами термического воздействия на теле.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным сведениям, пожар мог возникнуть в результате эксплуатации печи.

Павел Фролов