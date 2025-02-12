ХК «Сочи» переиграл «Нефтехимик» в матче 53-го тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду в овертайме взял верх над «Нефтехимиком». Матч закончился со счетом 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Счет в матче открыли гости на 42-й минуте, когда отличился Герман Точилкин. На 50-й минуте американский нападающий Райли Барбер забил второй гол для «Нефтехимика». Через минуту сочинцы сократили отставание после точного броска Амира Гараева. На 56-й минуте сначала Александр Яремчук сравнял счет, а в овертайме принес победу «леопардам». В итоге победа «Сочи» со счетом 3:2.

После 53 матчей в КХЛ сочинские хоккеисты занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре сочинцы встретятся 13 февраля на родном льду с ЦСКА.

Евгений Леонтьев