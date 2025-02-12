Ремонт корпуса института культуры в Перми оценили в 159 млн рублей

Пермский государственный институт культуры объявил конкурс на право ремонта здания учебного корпуса №2, расположенного на ул. Советской, 102. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

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Подрядчик должен провести общестроительные работы, заменить отопление, вентиляцию, сети водоснабжения, канализации и электроснабжения, благоустроить территорию. К работам требуется приступить 1 апреля 2025 года, завершить — к 10 ноября 2026 года.

Максимальная цена контракта составляет 159,2 млн руб. Итоги конкурса подведут 6 марта.