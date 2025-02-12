Назначена начальник главного управления туризма Челябинской области

В Челябинской области начальником главного управления координации развития туризма назначена Анастасия Понькина. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Главное управление координации развития туризма образовано из одноименного управления, которое входило в структуру аппарата губернатора и правительства региона. Анастасия Понькина возглавляла его. До этого была руководителем управления стратегического развития министерства промышленности Челябинской области, а также советником генерального директора регионального центра проектного развития территорий и туризма.

Виталина Ярховска