Глава СКР хочет знать, почему в Астрахани люди проживают в разрушающемся доме

Начальник астраханского следственного управления Ибрагим Могушков проведет процессуальную проверку по сведениям о нарушении прав жильцов ветхого дома в Астрахани. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Также Ибрагиму Могушкову предстоит доложить об установленных обстоятельствах и о результатах проверки. Соответствующее поручение, исполнение которого находится на контроле в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее в соцмедиа появилась информация, что в многоквартирном доме 1934 года постройки на ул. 2-й Дорожной в Астрахани изношены инженерные системы, нет централизованного отопления, прогнили несущие конструкции, долгое время разрушаются фасад и кровля. При этом строение не признают аварийным, там не проводился ремонт с момента введения объекта в эксплуатацию.

Жильцы, включая семьи с детьми, неоднократно обращались в уполномоченные органы, но безрезультатно. Людям приходится проживать в небезопасных условиях.

Павел Фролов