Три рейса в Красноярск задержаны из-за ухудшения погодных условий
В трех аэропортах Сибири объявлены задержки авиарейсов в Красноярск в связи с ухудшением погодных условий. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, вылеты задерживаются из Барнаула, Абакана и Горно-Алтайска. Полеты выполняет авиакомпания «КрасАвиа».
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
Кроме того, в аэропорту Красноярска из-за сложных метеоусловий отложено выполнение полета Utair в Игарку.
По данным Среднесибирского УГМС, в Красноярском крае сегодня ожидается шквалистый ветер с порывами до 20 м/с.