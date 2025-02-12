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Три рейса в Красноярск задержаны из-за ухудшения погодных условий

В трех аэропортах Сибири объявлены задержки авиарейсов в Красноярск в связи с ухудшением погодных условий. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, вылеты задерживаются из Барнаула, Абакана и Горно-Алтайска. Полеты выполняет авиакомпания «КрасАвиа».

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Кроме того, в аэропорту Красноярска из-за сложных метеоусловий отложено выполнение полета Utair в Игарку.

По данным Среднесибирского УГМС, в Красноярском крае сегодня ожидается шквалистый ветер с порывами до 20 м/с.

Александра Стрелкова

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