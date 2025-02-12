В Приангарье задержали студентов за работу с телефонными мошенниками

В Иркутске в отношении четырех студентов возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). В ходе обысков силовики изъяли у подозреваемых сим-боксы, а также около 4 тыс. сим-карт различных операторов связи, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в прошлом году 19-летний житель Приангарья получил от знакомой предложение о заработке. Она связала его с куратором, который через мессенджер дал указание фигуранту дела снять квартиру. После чего студент вместе с двумя другими подельниками получил оборудование для активации и подмены телефонных номеров.

Злоумышленники получали от куратора сообщения с кодами и регулярно меняли сим-карты. Для конспирации они также периодически переезжали на другие съемные квартиры. Четвертым задержанным стал 18-летний курьер, который передавал сим-карты и ремонтировал технику мошенников.

Также в аэропорту Иркутска правоохранители задержали 19-летнюю девушку, через которую передавалось оборудование.

Александра Стрелкова