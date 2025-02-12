На Кубани официально трудоустроили 37 тысяч иностранцев

В Краснодарском крае 37 тыс. иностранных граждан работают по официальным трудовым договорам, из них 25 тыс. человек заняты в строительной сфере по патентам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального управления по миграционным вопросам Александра Болдина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о запрете найма иностранцев по патентам в отдельных отраслях экономики на 2025 год. До 1 июля работодатели обязаны расторгнуть договоры с трудовыми мигрантами в строительной сфере.

Господин Болдин отметил, что освободившиеся рабочие места должны будут занять российские граждане или иностранцы из визовых стран или государств ЕАЭС.

По словам чиновника, некоторые работодатели нелегально нанимают приезжих для экономии средств, часто отделываясь лишь предупреждением вместо штрафа. Александр Болдин подчеркнул, что подобная практика способствует повторным правонарушениям.

Анна Гречко