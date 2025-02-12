Сын основателя ГК «Трест» Берсиров получил доли в нескольких компаниях группы

Анзор Берсиров, сын основателя и совладельца ГК «Трест» Беслана Берсирова, получил доли в нескольких компаниях группы. Сведения об этом появились на портале «Контур.Фокус». С февраля этого года бизнесмену принадлежит 5% в ООО «Специализированный застройщик Инвестиционная компания “Строительный Трест”».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Общество с ограниченной ответственностью отвечало за проект жилого комплекса «Листва» на Лиственной улице, сейчас она ведет строительство объекта в Шкиперском протоке на Васильевском острове. Баланс компании на конец 2023 года составлял 10,3 млрд рублей, а чистая прибыль — 156,3 млн рублей.

Долю Берсиров-младший получил у Елены Резвовой, у которой осталось еще 45%. Также он аналогичным образом получил по 5% в ООО «Ст–Парк» и ООО «Специализированный застройщик “Озерный край”». Первая компания, предположительно, занимается курортным комплексом в населенном пункте Орехово Ленинградской области.

Вторая возводит жилкомплекс на проспекте Науки в Петербурге. Баланс компании на конец 2023 года составлял 28,4 млрд рублей, чистая прибыль — 1,3 млн. Анзор Берсиров работает в ГК «Трест» с 2011 года, занимает разные руководящие должности. В 2024 году он купил ООО «СЗ “Базальт”», которое строит жилье в Майкопе.

На текущий момент ГК «Трест» занимает 53-е место среди застройщиков России по объемам текущего строительства. Приоритетными для организации, которая работает на рынке более 30 лет, являются Петербург, Ленинградская и Калининградская области.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в январе 2025 года девелоперы Петербурга ввели в эксплуатацию 448,1 тыс. кв. м жилья, это более чем на 100 тыс. кв. м меньше, чем в январе 2024 года.

Андрей Маркелов