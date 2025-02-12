Челябинцев стали на 28% чаще приглашать на работу за границу

За 2024 год челябинцы получили 13,6 тыс. приглашений на зарубежные вакансии, что на 28% больше, чем за предыдущий год. Чаще всего местным жителям предлагали работу в Казахстане (24% от общего количества), Беларуси (17%), Турции (8%), Грузии (6%) и Узбекистане (5%), сообщает hh.ru.

Больше всего приглашений на заграничные вакансии получали менеджеры по продажам и по работе с клиентами (13% от всех вакансий), программисты, разработчики (10%), операторы call-центра (5%), дизайнеры, художники, менеджеры по маркетингу, интернет-маркетологи (по 4%), учителя, преподаватели, педагоги, SMM-менеджеры, контент-менеджеры (по 3%), а также специалисты технической поддержки, секретари, помощники руководителя, ассистенты и тестировщики (по 2%).

Виталина Ярховска