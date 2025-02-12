Челябинец лишится свободы на 19 лет за госизмену

Центральный окружной военный суд признал виновным жителя Челябинской области в покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ) и государственной измене (ст. 275 УК РФ). Его приговорили к лишению свободы на 19 лет с ограничением свободы на год. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Суд установил, что местный житель в октябре 2022 года вступил в террористическую организацию и помогал спецслужбам Украины. В мае 2023 года в регионе он поджег объект транспортной инфраструктуры, а через месяц попытался совершить теракт на объекте Минобороны России. Преступление раскрыли и расследовали сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Виталина Ярховска