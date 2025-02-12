В Туве планируют организовать второй многосторонний пограничный переход

Второй многосторонний переход на тувинском участке российско-монгольской границы может быть организован в пункте пропуска Цаган-Толгой. Об этом говорится в сообщении официального портала Республики Тыва по итогам рабочей встречи главы региона Владислава Ховалыга с руководителем ФГКУ «Росгранстрой» Геннадием Безлобенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пункт пропуска находится в Эрзинском районе Тувы. В этом году «Росгранстрой» планирует начать там капремонт.

В 2025 году в республике должна быть завершена реконструкция первого многостороннего пункта пропуска Хандагайты-Боршоо. В результате, его пропускная способность возрастет вдвое — до 200 единиц транспорта в сутки.

Валерий Лавский