«Читинская база» выплатила 125 млн рублей долга перед «КрасАвиа»
КГУ «Читинская база авиационной охраны лесов» обязали выплатить более 125 млн руб. долга перед авиакомпанией АО «КрасАвиа». Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По данным ведомства, задолженность учреждения образовалась с июля по октябрь 2024 года при оказании авиаперевозчиком услуг по перевозке пассажиров и грузов в рамках госконтрактов.
«Транспортная прокуратура внесла начальнику краевого учреждения представление об устранении нарушений закона»,— говорится в сообщении.