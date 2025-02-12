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«Читинская база» выплатила 125 млн рублей долга перед «КрасАвиа»

КГУ «Читинская база авиационной охраны лесов» обязали выплатить более 125 млн руб. долга перед авиакомпанией АО «КрасАвиа». Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, задолженность учреждения образовалась с июля по октябрь 2024 года при оказании авиаперевозчиком услуг по перевозке пассажиров и грузов в рамках госконтрактов.

«Транспортная прокуратура внесла начальнику краевого учреждения представление об устранении нарушений закона»,— говорится в сообщении.

Александра Стрелкова

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