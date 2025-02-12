Хоккеисты «Сибири» одержали победу в матче памяти своего тренера

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Новосибирске местная «Сибирь» 11 февраля победила тольяттинскую «Ладу». Матч был посвящен памяти тренера новосибирцев Андрея Тарасенко, скончавшегося 11 июля 2024 года. Перед стартовым вбрасыванием губернатор Андрей Травников объявил о том, что имя тренера будет присвоено спортивной школе «Сибири».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Тарасенко

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Андрей Тарасенко

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Игра завершилась в пользу хозяев со счетом 4:1. Голы у «Сибири» на счету Кирилла Рассказова, Энди Андреоффа, Тэйлора Бека и Сергея Широкова. Три из четырех шайб были забиты в численном большинстве.

Победа «Сибири» позволила ей выйти на седьмое место в турнирной таблице конференции «Восток» КХЛ. У команды 56 очков, как и у идущего восьмым владивостокского «Адмирала». Но приморская команда провела на два матча больше.

Валерий Лавский