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Хоккеисты «Сибири» одержали победу в матче памяти своего тренера

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Новосибирске местная «Сибирь» 11 февраля победила тольяттинскую «Ладу». Матч был посвящен памяти тренера новосибирцев Андрея Тарасенко, скончавшегося 11 июля 2024 года. Перед стартовым вбрасыванием губернатор Андрей Травников объявил о том, что имя тренера будет присвоено спортивной школе «Сибири».

Андрей Тарасенко

Андрей Тарасенко

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Андрей Тарасенко

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Игра завершилась в пользу хозяев со счетом 4:1. Голы у «Сибири» на счету Кирилла Рассказова, Энди Андреоффа, Тэйлора Бека и Сергея Широкова. Три из четырех шайб были забиты в численном большинстве.

Победа «Сибири» позволила ей выйти на седьмое место в турнирной таблице конференции «Восток» КХЛ. У команды 56 очков, как и у идущего восьмым владивостокского «Адмирала». Но приморская команда провела на два матча больше.

Валерий Лавский

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