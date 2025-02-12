Иордания выступила против перемещения палестинцев из сектора Газа

Король Иордании Абдалла II после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил о твердой позиции страны против перемещения палестинцев из сектора Газа. По его словам, «это единая арабская позиция».

«Восстановление Газы без перемещения палестинцев и принятие мер против внушающей ужас гуманитарной ситуации должны быть приоритетом для всех»,— сообщил Абдалла II в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Я также подчеркнул важность работы по деэскалации на Западном берегу и недопущения ухудшения ситуации там, которое может иметь далеко идущие последствия»,— говорится в сообщении.

Король Иордании после разговора с господином Трампом добавил, что создание двух государств — Палестины и Израиля — ключевое условие для региональной стабильности. Ранее Дональд Трамп заявил, что США «возьмут под контроль» сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы, а сам регион назвал «площадкой для сноса», жителям которого стоит навсегда уехать в другие страны.