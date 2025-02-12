Десерты и не только

Перефразируя героиню Мерил Стрип из фильма «Дьявол носит Prada», иронично воскликнем: «Десерт "Сердце" на День святого Валентина? Как это оригинально!» Рассказываем, в каких ресторанах 14 февраля, следуя традиции, все-таки подадут сладкое сердце, а где влюбленных ждет большой романтический сет.

«Поле»

Это первое празднование Дня всех влюбленных в истории недавно открывшегося ресторана современной авторской кухни. Чтобы произвести впечатление, шеф-повар Владислав Корпусов приготовит изысканный сет на двоих. Тон зададут «афродизиаки» в виде устриц муроцу с клубничной сальсой и томатной водой, настоянной на цветах земляничной мяты. Второе блюдо — «Из темных глубин»: камчатский краб с соусом беарнез, украшенный синими огоньками васильков. Огурец в еловом масле придает ему дополнительную свежесть. Третьим курсом подадут «Брутальную землю» — тартар из говядины с трюфелем и цветами черемши. За ним следует «Аригато из Японии»: осьминог с пикантным кремом из копченых корнеплодов. История любви человечества началась с Адама и Евы, поэтому пятое блюдо сета получило название «Ребро Адама» — томленые ребра говядины с еловыми побегами. Основную часть ужина завершает сорбет из земляники и ревеня «Лесная магия». Несмотря на большой сет, десерту в форме сердца — быть! Шеф-кондитер Дарья Терешенок-Кожуховская покрыла его шоколадным велюром и украсила алым цветком, назвав «Розы в летнем саду».

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Зубовская площадь, дом 3, строение 1 Ежедневно, с 12:00 до 0:00

«Бор»

Необъяснимой «Природе любви», благодаря которой притягиваются совершенно непохожие люди, посвятил праздничный сет из пяти парных курсов шеф-повар Андрей Федосеев. Первую пару «Лед и пламя» составляют два варианта морского гребешка с фенхелем и мандариновым маслом: на одной тарелке — в свежем виде, на второй — обожженный огнем. Второй курс рассказывает о противостоянии океана (блюдо из камчатского краба, палтуса и водорослей) и леса (на тарелке три вида грибов и кедровые орехи). В подаче «Небо и земля» небо символизирует гусиная грудка с травами и гарниром из моркови, физалиса и облепихи, а земную твердь — вырезка бычка с луком-пореем. Предесерт «Свет и тьма» представлен конфетой из белого шоколада с брусникой для дамы и из темного шоколада с хересом и яблоком для ее спутника. А так как любовь объединяет, то в завершение сета одно на двоих клубничное мороженое со сливками, клубничным желе, шоколадом и сорбет из клубники, самой романтичной ягоды.

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Пятницкая улица, дом 9/28 пн-пт, с 9:00 до 0:00 сб-вс, с 10:00 до 0:00

Lila

Шеф-повар Андрей Чалкин основательно подошел к делу и порадует пары сетом из шести подач. Стартер — профитроль с сыром конте. Чуть позже подадут салат с крабом и томатами и ризотто с лобстером и белыми грибами. На горячее выбираем между гребешком с черным трюфелем и цветной капустой и говяжьей вырезкой с фаршированным картофелем. В завершение пару ждут десерт «Любовное письмо» и сладкий комплимент «Ангел и демон». Сет сопровождается бутылкой шампанского и безалкогольными напитками (на выбор).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специальное меню в ресторане Lila

Специальное меню в ресторане Lila



Улица Сретенка, дом 22/1, строение 1 Ежедневно, с 12:00 до 23:00

Regent

Главным героем праздничного меню станет филе миньон категории Prime, ставшее культовым блюдом ресторана, который небезосновательно гордится безупречным мясом. Вкус самого нежного стейка раскроется по-новому благодаря сочетанию со сморчками, являющимися природным афродизиаком, и перечным соусом. Владелец и бренд-шеф Алексей Пинский экспериментирует с азиатскими нотами в перечном соусе — так создается яркое сочетание почти диетического стейка с бархатистым и ярким вкусом соуса и ароматикой сморчков. Идеальной парой к специалитету станет бокал красного вина: в этот день сомелье предложит по бокалам редкие позиции из впечатляющей винной карты ресторана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стейк со сморчками

Стейк со сморчками



Плотников переулок, дом 12 Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Lea

Бистро и бар приглашает пары на сет «Он и она». В его составе — авторский коктейль от Василия Жеглова и конфета ручной работы от Дарьи Терешенок-Кожуховской. Для него: микс на основе дистиллята сандала с черешней, кубинского рома, амаро, чинзано, мараскино, чинара, биттеров табака и бобов тонка, а в качестве пейринга — шоколадная конфета с мускатным орехом, мальдонской копченой солью и черным кардамоном. Для нее: коктейль на основе белого вина совиньон с джином, белым вермутом, кордиалом из щавеля и винограда. Вкус дополняет конфета из белого шоколада на основе пюре со вкусом и ароматом юдзу, бергамота, мандарина и жасмина. И тут без сердец? Нет. Они на шоколадных конфетах в специально созданном к празднику наборе.

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Зубовская площадь, дом 3, строение 1 Ежедневно, круглосуточно

Sapiens

«Когда два сердца бьются вместе...» Эти слова из песни шеф-повар Илья Благовещенский воспринял буквально и воплотил в реальность, создав десерт в виде двух сердец во всех анатомических подробностях, присыпанных «пеплом». Очень символично, ведь настоящая любовь всегда наполняет нас, заставляя оживать и восставать даже из пепла. Внутри сердца «Кокос-манго-маракуйя» скрывается сливочный мусс с белым шоколадом, кокосовым молоком и ромом, а также кули на основе пюре манго и маракуйи. А к муссовой сливочно-шоколадной основе сердца «Шоколад-фундук-цитрус» добавлены фундук и конфи из мандарина, апельсина и лимона. Кроме десертов, 14 февраля гостей ждет развлекательная программа.

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Десерт в ресторане Sapiens



Улица Льва Толстого, дом 16 Ежедневно, с 9:00 до 0:00

«Рыба мечты»

Тот самый случай, когда форма муссового десерта шеф-поваром Александром Селезневым выбрана без тени сомнений. Красное сердце спрятано в золотистую шоколадно-молочную сферу. Романтичный настрой поддержат парные коктейли: «Барби» с пряным ликером Mangalore и свежей клубникой и «Кен», основу которого составляют бразильский ром кашаса и ликер Blue Curacao.

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Садовническая улица, дом 57, строение 1 Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Sixty

Что может быть романтичнее, чем провести праздник на высоте 235 м? Ресторан Sixty давно зарекомендовал себя как идеальное место для свиданий. 14 февраля гостей ждет авторский коктейль Sweet Silk на основе яблочного ликера, амаретто, экзотического сливового соджу и игристого просекко. Его подадут на золотом блюдце, украшенном нежными пищевыми цветами и марципаном. Сразу же сможете написать самые сокровенные пожелания, так как вместе с коктейлем принесут валентинку и шариковую ручку. Танцы и веселье будут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коктейль Sweet Silk

Коктейль Sweet Silk



Пресненская набережная, дом 12, башня «Федерация», 62-й этаж Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Modus

Удостоившийся специальной номинации «Легенда» премии «Шеф-повар года-2024» Андрей Жданов разработал десерт в виде «стеклянной» тарталетки из шампанского с ванильным кремом и клубничной икрой, украшенной лепестками живых цветов. Да, без сердца, но вряд ли это остановит гостей ресторана. С 22:00 их ждет живой концерт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Десерт в ресторане Modus

Десерт в ресторане Modus



1-й Тружеников переулок, дом 6 пн-пт, с 9:00 до 0:00 сб-вс, с 10:00 до 0:00

Ольга Редина