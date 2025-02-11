Прокуратура проверит факт отключения тепла в центре Ростова

Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту ограничения теплоснабжения жителей центра Донской столицы. По ее результатам надзорный орган решит, необходимо ли принять меры реагирования — сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее врио главы администрации Ростова Александр Скрябин написал о том, что без отопления остались 350 многоквартирных домов в Ворошиловском, Пролетарском и Кировском районах города. Причиной тому послужили несколько аварий, произошедших на теплотрассе 11 февраля.

Чтобы полностью восстановить теплоснабжения в городе потребуется около суток. В то же время городской Департамент ЖКХ отчитался об устранении дефекта на ул. Добровольского в Ворошиловском районе. В настоящий момент идет заполнение системы.

Дмитрий Ковалевский