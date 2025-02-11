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Ранее судимый ярославец избил работника транспортной безопасности в Москве

На Казанском вокзале столицы сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Ярославской области, который избил работника подразделения транспортной безопасности. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

В полицию поступило сообщение, что в вагоне электропоезда нашли человека в крови. Правоохранители прибыли на место и выяснили, что произошел конфликт между работником подразделения транспортной безопасности и пассажиром, который не хотел выходить на конечной станции.

«Агрессивный мужчина набросился на охранника и повалил на пол, после чего жестоко избил потерявшего сознание оппонента. Затем злоумышленник скрылся»,— рассказала госпожа Волк.

Полицейские нашли подозреваемого на вокзале по следам крови на одежде и доставили в дежурную часть. Пострадавшего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство).

Алла Чижова

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