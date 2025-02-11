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АвтоВАЗ отказался от услуг пансионатов Анапы из-за разлива нефтепродуктов

Комиссия по социальному страхованию АвтоВАЗа внесла изменения в программу оздоровления сотрудников предприятия на 2025 год. Об этом пишет «Ъ-Волга» со ссылкой на профсоюзную организацию предприятия.

Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Корректировки внесли из-за неблагоприятной экологической ситуации, которая сложилась в Анапе после разлива нефтепродуктов. В связи с этим заводская комиссия по соцстрахованию отказалась от услуг пансионатов, расположенных там.

Кроме того, не состоялось заключение договора на предоставление путевок с санаторием «Мыс Видный» из-за разногласий, касающихся условий пребывания отдыхающих в санатории. Потерю мест компенсировали путевками в пансионат «Изумруд», расположенный в Сочи, а также в санаторий-профилакторий «Алые паруса».

Алина Зорина

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