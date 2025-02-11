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Ярославская прокуратура помогла участнику СВО вернуть незаконно списанные деньги

Прокуратура Ярославской области помогла участнику СВО вернуть деньги, которые были списаны в рамках исполнительного производства. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По обращению матери военнослужащего ведомство провело проверку и установило, что из-за несвоевременного приостановления судебным приставом исполнительного производства деньги были списаны в счет погашения задолженности по оплате коммунальных услуг. Напомним, что если должник участвует в СВО, то исполнительное производство в отношении него приостанавливается.

Прокуратура внесла представление главному судебному приставу региона об устранении нарушений. В результате 44 тыс. руб. были возвращены на счет участника СВО.

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